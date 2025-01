Lanazione.it - I Dialoghi di Pistoia in partenza: "Ecologia di abitare e convivere". Due le anteprime con gli studenti

Che la "cavalcata" diretti al mese di maggio, l’orizzonte in cui la festa tradizionalmente ritorna, abbia ufficialmente inizio. Dopo l’annuncio del tema che caratterizzerà la sedicesima edizione del festival di antropologia contemporanea "di" - "Stare al mondo. Ecologie dell’e del" -, eccoci al giro di boa con l’annuncio dei primi due appuntamenti, i cosiddetti incontri preparatori al festival stesso. Lunedì 13 gennaio alle 11 nell’Auditorium dell’Istituto OmniComprensivo San Marcello Pistoiese sarà Marco Aime, una delle anime del festival pistoiese, a dedicare una lectio al tema dell’edizione, entrando nel merito del dibattito nelle sue declinazioni antropologiche. Si ‘scende’ in città per il secondo appuntamento, calendarizzato per lunedì 10 marzo alle 11 al Teatro Bolognini di, con l’antropologo Andrea Staid che indagherà sul tema "La casa ecologica del futuro".