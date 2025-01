Lanazione.it - Due bronzi e un argento. Ctt brilla alla Viander Cup

MONSUMMANOUn Monsummano da applausi. Il Centro Tecnico Territoriale Pvolo Monsummano del presidente Maurizio Castagna ha ben figurato al XIII° Torneo Nazionale Città di Bastia e Assisi, tenutosi a Bastia Umbra, con le proprie compagini under 14, 16 e 18. Nella competizione a carattere nazionaleCup, il sodalizio termale ha conquistato duee un, confermando la qualità del lavoro svolto dalle sue atlete. Le squadre hanno mostrato determinazione e impegno: i risultati parlano chiaro. Nella categoria Under 14, il Ctt ha dimostrato forza nelle prime partite, aggiudicandosi gli incontri disputati contro 4Strade Rieti e Volley Bastia, ambedue con il punteggio 2-0, soccombendo di misura contro Trento (2-1) e in semifinale con Grosseto (egual punteggio). Infine ha conquistato il terzo posto battendo 2-0 Mesagne.