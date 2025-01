Laspunta.it - Dal carcere minacciano di morte un agente di Polizia Locale. Di Bella (UGL) “Il Prefetto intervenga”

Leggi su Laspunta.it

“Apprendiamo con sconcerto la notizia per la quale un pregiudicato, detenuto neldi Rebibbia, sia stato intercettato da un telefono cellulare procuratosi illecitamente, mentre proferiva minacce dinei confronti di un appartenente al Corpo didi Roma che aveva contribuito al suo arresto, durante un servizio di istituto presso il campo nomadi di Via Gordiani“. Lo dichiara Gabriele Di, Segretario Provinciale Ugl Enti Locali. Gabriele Di, Segretario Enti Locali UGL “I gravi contenuti delle intercettazioni evidenziano ancora una volta come gli appartenenti al Corpo risultino sovraesposti per la loro incolumità, nell’esercizio del proprio dovere, senza tutele, dovute a carenze gestionali per quanto riguarda le attività operative che, in passato, vedevano una maggiore attenzione da parte del Comune e della Dirigenza.