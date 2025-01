Justcalcio.com - Cesc Fábregas rivoluziona la Serie A con il suo mercato: Diao, Azón, Fresneda, Butez e… Matic?

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-06 11:52:00 Calcio italiano:Lui Come il 1907 DiFabregas Ha approfittato di questi giorni senza partite diA (quella contro il Milan è stata rinviata a causa della Supercoppa) per fare una ‘mini stage’ invernale al Marbella Football Center. E da lì non hanno smesso di lavorare negli uffici. La squadra lombarda, di proprietà indonesiana e base a Londra, sta preparando unadi acquisti che gli permetteranno di restare comodamente inA anche in questa stagione.La realtà è che a COME Non ha fatto poi così male al suo ritorno inA dopo due decenni di lontananza. Sì, ha 18 punti ed è solo uno sopra la retrocessione. ma le sensazioni sono molto più positive di quanto mostra la classifica dellaA 2024-25. Nei punti attesi, ad esempio, sono 6,52 al di sotto di quanto dovrebbero essere.