Australian Open 2025 Sinner sorride | ecco il suo tabellone possibile finale con Alcaraz Esordio difficile per Berrettini

Nicholas Jarry, Taro Daniel, Tomas Etcheverry, Hubert Hurkacz, Alex De Minaur, Daniil Medvedev e uno tra Carlos, Alexander Zverev o Novak Djokovic solo in. È questo l’ipotetico cammino che separa Jannikdal secondoe dal terzo Slam della carriera. Il numero 1 della classifica arriva a Melbourne (via domenica 12 gennaio) da campione in carica e con i gradi di favorito. Unsulla carta favorevole, il primo lungo la strada della conferma. Se il 2024 infatti è stato l’anno della conquista del tennis mondiale, ilè chiamato ad essere quello del consolidamento (Tas di Losanna permettendo). In un colpo solo l’azzurro ha evitato i grandi rivali, tutti sorteggiati nella parte bassa del. Qualche insidia lungo il percorso c’è, è inevitabile, ma tutto sommato questa di Melbourne rappresenta (sulla carta) una grande pescata.