Oasport.it - A che ora Sinner-Tsitsipas, Australian Open Opening Week: programma, tv, streaming

Domani, venerdì 10 gennaio, Janniksarà nuovamente in campo nella kermesse dell’ingagli2025. La settimana dedicata a esibizioni e a eventi di varia natura prevede la disputa di due incontri/esibizione nei quali saranno protagonisti l’altoatesino (n.1 del mondo), Stefanos, Carlos Alcaraz e Alexei Popyrin.A dare il via alle danze sul campo della Rod Laver Arena di Melbourne saranno lo spagnolo e l’o, alle 17.00 locali (07.00 italiane). Un solo precedente tra i due, piuttosto datato. Parliamo del 2021 e un giovanissimo Alcaraz fu in grado di prevalere a Winston Salem per 6-7 (9) 6-1 7-6 (1). Vedremo se questo incontro sarà altrettanto tirato, precisando che in caso di terzo set ci sarà il match tie-break a decidere., invece, giocherà contro il greco a partire dalle 19.