Calciomercato.it - Vlahovic tiene sulle spine la Juve: fuori dal gruppo e ansia derby

Lantus è attesa sabato dalla stracittadina dell’Olimpico contro il Torino: l’attenzione alla Continassa è rivoltacondizioni del bomber serboLantus prepara il delicatodi sabato pomeriggio contro il Torino, fondamentale per dare un deciso cambio di rotta a una stagione al momento avara di soddisfazioni per la truppa di Thiago Motta.Dusan(LaPresse) – Calciomercato.itL’attenzione alla Continassa è focalizzata soprattutto su Dusane non solo per il braccio di ferro sul rinnovo contrattuale del bomber serbo. Il futuro in bianconero del numero nove è sempre più incerto e in estate le strade si dividerebbero senza la firma sul nuovo accordo oltre il 2026. Difficile che il divorzio si concretizzi adesso, mentre a fine stagione la dirigenza della ‘Vecchia Signora’ potrebbe valutare di ripartire in attacco da un bomber diverso rispetto all’ex Fiorentina.