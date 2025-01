Tvplay.it - Vlahovic dice addio, approva anche Thiago Motta: la decisione lascia i tifosi increduli

La Juventus si prepara a venderedopo il via libera di. Laè stata presa: la separazione si avvicina.Si avvicina sempre di più ai titoli di coda il matrimonio tra la Juventus e Dusan. Il 24enne serbo, a causa delle ultime prestazioni tutt’altro che scintillanti offerte in campo, ha infatti perso lo status di intoccabile finendo nell’elenco dei giocatori ritenuti sacrificabili da. I rapporti tra i due, del resto, in questi mesi non sono mai decollati, con il tecnico che avrebbe preferito avere a disposizione un centravanti con caratteristiche differenti rispetto a quelle dell’ex Fiorentina.: la– TvPlay.it (LaPresse)A spingere verso l’amaro epilogo sonole complicazioni incontrate dal club nel corso della trattativa riguardante il rinnovo del suo contratto, in scadenza il 30 giugno 2026.