Inter-news.it - Venezia-Inter, Inzaghi ritrova Thuram e Taremi perde una chance

, nel caso di un’altra assenza di Marcurs, sarebbe stata un’opportunità importante in campionato per Mehdi. Il motivo è chiaro, come lo è la scelta di Simonein vista di domenica.DOVERE SVOLTO – Simoneha dovuto fare a meno di Marcus, uno dei suoi fedelissimi titolari, per l’importante-Milan disputato a Riyadh. Mehdi, che lo ha sostituito, ha provato a non far sentire la mancanze del francese insieme a Lautaro Martinez. Pur non riuscendo a centrare l’obiettivo Supercoppa Italiana, lasciando sfumare tantesotto porta, i due attaccanti hanno svolto il proprio dovere trovando un gol a testa. Se la rete del capitano nerazzurro fa notizia per il complicato periodo attraversato recentemente, quella dell’iraniano lo diventa di fronte ai numeri bassi stagionali, fra marcature e minutaggio.