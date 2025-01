Ilfogliettone.it - Trump sferra un ultimatum globale: da Groenlandia a Nato, un nuovo ordine mondiale?

Nella sala dorata del resort Mar-a-Lago, un Donaldin perfetta forma hato, in una conferenza stampa da record, una serie di dichiarazioni che avrebbero potuto far tremare i mercati globali, ridefinire le alleanze internazionali e accendere unfronte di conflitti. Con stile tipicamenteiano, il presidente eletto non ha lasciato nulla all’immaginazione, promettendo annessioni, minacce e una riforma drastica delle politiche estere americane.ha esplicitamente rifiutato di escludere l’uso di forze militari per annettere territori strategici come lae il Canale di Panama, dichiarando che la sicurezza economica nazionale potrebbe richiedere tali azioni. Ha inoltre lanciato un monito agli alleati, avvertendo che senza un aumento della spesa militare al 5% del PIL, l’ombrello di protezione americano contro un attacco russo potrebbe improvvisamente scomparire.