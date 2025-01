Justcalcio.com - Sergio Conceiçao ha ‘resuscitato’ il Milan in una settimana: con la febbre, tornano due spagnoli, Leao e Theo…

2025-01-07 19:59:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca:Il 30 dicembre ilo ha annunciato la firma diConceicao come suo nuovo allenatore. È stata l’immediata reazione all’esonero anche del portoghese Paulo Fonseca. L’ex tecnico del Porto è sbarcato a fine anno nel nord Italia, ha allenato la squadra aello e si è recato in Arabia Saudita per vincere la Supercoppa Italiana in maniera eroica: con rimonte contro Juventus (1-2) e Inter (2-3).“Prima di parlare voglio fare i complimenti al mister e al suo staff tecnico: in pochi giorni avete fatto un ottimo lavoro. Meno male che avevi la, ed.”Se avessi distrutto anche solo un televisore.”, ha detto Ibrahimovic alla squadra nello spogliatoio dell’Al-Awwal Park di Al Nassrera a un passo dal non andare in panchina nella semifinale contro la Juventus per malore.