Bergamonews.it - Piogge in pianura e neve sui rilievi: le temperature aumentano

Tra la giornata odierna, mercoledì 8 gennaio, e la prima parte di domani è previsto un nuovo peggioramento sulla nostra regione consuia quote medio-alte esparse in. Per il prossimo fine settimana è previsto l’arrivo di correnti più fredde e secche da est con un sensibile calo termico che riporterà lenella media stagionale. Le previsioni di Gabriele Galastro del Centro Meteo Lombardo.Mercoledì 8 gennaio 2025Tempo Previsto: Per l’intera giornata suicielo variabilmente nuvoloso con possibili deboli precipitazioni alternate da pause asciutte sul comparto Alpino (quotasui 1.300/1.400 metri). In mattinata sullapossibili nebbie con successivo passaggio a cielo nuvoloso o coperto entro il pomeriggio; in serata possibili pioviggini sul settore occidentale.