Oasport.it - Jannik Sinner si allenerà domani con un suo grande ‘amico’ a Melbourne. Prevista la sua presenza al sorteggio

procede con il suo programma di allenamenti. Dopo aver disputato ieri la sua partita d’esibizione contro l’australiano Alexei Popyrin, vinta con il punteggio di 6-4 7-6 (2), l’altoatesino ha dato seguito al suo lavoro di avvicinamento all’esordio negli Australian Open, in programma da domenica 12 gennaio.il pusterese sicon il britannico Jack Draper alle 12.45 (ora locale), quindi alle 02.45 italiane. Un training in cui prendere le misure al campo e provare varie situazioni di gioco. Visto il rapporto di amicizia esistente tra i due si tratterà anche di un lavoro piacevole per capire alcuni aspetti tecnici importanti prima del Major.potrà infatti prendere delle informazioni su come le traiettorie mancine di Draper potranno comportarsi sul cemento rapido del campo diPark.