Ilary Blasi all’università | Ho passato i test di Criminologia con l’aiuto di Federica Sciarelli

: “Hodi”Protagonista di una nuova serie a lei dedicata, disponibile su Netflix a partire dal 9 gennaio,ha deciso di intraprendere anche la carriera universitaria iscrivendosi alla facoltà di Scienze forensi, a Milano.Il prossimo obiettivo della presentatrice, quindi, è la laurea anche se lei sottolinea all’Adnkronos: “Non so quando avverrà, io sprono sempre i miei figli per farli studiare e poi sono la prima che non continua, ma vediamo passo dopo passo”., poi, ha rivelato una curiosità: ovvero di aver superato ild’ingresso grazie aldella giornalista, conduttrice di Chi l’ha visto? di cui l’ex signora Totti è grande fan.“Lei è la numero uno” affermariferendosi adi cui, però, non vuole prendere il posto: “La seguo sempre ma non so se riuscirei a rimanere lucida come lei.