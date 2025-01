Terzotemponapoli.com - Hasa al Napoli? Un talento versatile per il futuro azzurro

Nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” su CRC, l’ex allenatore di, Andrea Bonatti, ha offerto un’analisi dettagliata del giovanealbanese, elogiando le sue qualità tecniche e il suo potenziale. Bonatti ha condiviso ricordi e valutazioni che chiariscono non solo il valore del giocatore, ma anche la sua adattabilità e il suo carattere.Il legame personale e la crescita diBonatti ha esordito sottolineando la sua connessione personale con, definendolo un “ragazzo eccezionale dal punto di vista caratteriale”. Un legame che si è sviluppato durante i tre anni di lavoro insieme, in cui l’ex allenatore ha avuto modo di apprezzare non solo le doti calcistiche del ragazzo, ma anche la sua forza mentale. “È un ragazzo che sa come affrontare le sfide”, ha dichiarato Bonatti, facendo riferimento anche alla sua capacità di farsi trovare pronto nei momenti cruciali, come quando, all’esordio in Primavera, segnò un gol spettacolare nel derby contro il Torino.