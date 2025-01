Wired.it - Gong Yoo, chi è l'attore interprete del 'Reclutatore" di Squid Game

Da Train to Busan a Goblin passando per Coffee Prince al recente The Trunk, chi è e cosa ha fatto l'che interpreta lo psicopatico giocatore di ddakji a cui la seconda stagione didedica il primo episodio