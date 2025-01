Movieplayer.it - Goldrake U: ecco quando arriveranno i nuovi episodi

Leggi su Movieplayer.it

Operazione nostalgia risultata vincente, successo di pubblico su Rai Due per la serie anime saudita-giapponese che rilancia il mito divedremo i prossimi. Dopo il successo di ascolti, Rai Due ha comunicato la messa in onda deidiU, serie reboot del classico anime degli anni '70 UFO Robot. Ricordiamo che i primi 4della serie animata sono andati in onda nella prima serata di Rai Due il 6 gennaio, totalizzando 1.087.000 spettatori, pari al 5.1% di share. Stando a un aggiornamento della guida tv di Rai Play, altri quattrodell'anime, dall'o 5 all'o 8 compreso, verranno trasmessi domenica 12 gennaio, sempre in prima serata, a partire dalle 21:00. Secondo quanto riferito su x, gli ultimi cinque .