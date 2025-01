Ilrestodelcarlino.it - Ex Zoo Acquario. Lavori allo sprint finale. Conclusione prevista a inizio marzo

È attesa perladeiall’ex Zoo, pronto a diventare un polo formativo e dell’innovazione. Ieri mattina il sindaco Marco Panieri e l’assessore aipubblici, Pierangelo Raffini, hanno compiuto un sopralluogo all’interno del cantiere, constatando l’avanzamento deinella struttura di via Aspromonte. Come già accennato, l’obiettivo del progetto è trasformare lo storico edificio visitato da intere generazioni di studenti imolesi in un polo formativo e dell’innovazione, destinato a supportare i giovani nel percorso verso il mondo del lavoro e a offrire alle imprese un punto di riferimento per promuovere sviluppo e competitività sul territorio. Finanziato per 600mila euro dal Comune, che è proprietario dell’immobile, e per 350mila euro da Fitstic (Fondazione istituto tecnico superiore tecnologie industrie creative, compagine della quale fanno parte aziende, scuole ed enti vari), che ha ottenuto specifici fondi Pnrr, il progetto prevede spazi dedicati a corsi di formazione Its Academy nell’area Ict (Tecnologie dell’informazione e della comunicazione) e Cybersecurity, e al Laboratorio aperto del Nuovo Circondario Imolese per attività legate all’innovazione digitale rivolte a giovani e adulti.