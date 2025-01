Spazionapoli.it - Addio Napoli, l’agente conferma tutto: l’annuncio

calcio notizie – Nel giocattolo perfetto di Antonio Conte, c’è qualche ingranaggio che non funziona benissimo:la partenza immediataIldi Antonio Conte continua la sua corsa senza guardarsi indietro. Le due sconfitte subite contro la Lazio guidata da Baroni sembrano ormai acqua passata. Anzi, proprio da quelle battute d’arresto è arrivata una svolta importante: i partenopei hanno migliorato sia i risultati sia la qualità del gioco, che appare ora più fluido e incisivo.Nell’ultimo mese, Conte ha sfruttato al meglio le risorse della rosa, trovando nuove soluzioni. David Neres, che inizialmente sembrava destinato al ruolo di arma a gara in corso, si è guadagnato uno spazio da titolare grazie alle sue prestazioni costanti per tutti i 90 minuti. Allo stesso tempo, la squadra ha potuto contare sul ritorno al gol di Giacomo Raspadori, che si è rivelato fondamentale nella sfida contro il Venezia.