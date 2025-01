Zonawrestling.net - WWE: Spunta un indizio che confermerebbe la presenza di Undertaker per Raw di questa notte

Mancano poche ore alla prima puntata di Raw in onda su Netflix e oltre a tutto quello che è emerso in giornataquella che potrebbe essere un’altra, l’ennesima, sorpresa.Secondo PWInsider anche Thedovrebbe apparirea Raw, molto probabilmente nel suo personaggio da American Badass, visto laconfermata nel backstage di una moto da biker.Taker è attualmente a Los Angeles, il luogo dove si svolgerà Raw, ma il tipo diche metterà in scena rimane ancora un mistero vista la card fin’ora composta della puntata.L’ultima apparizione diin WWE risale alla secondadi WrestleMania XL ad Aprile durante il main event, in cui ha eseguito una chokeslam a The Rock, mentre la sua ultima apparizione a Raw è datata 23 Gennaio 2023 dove ha avuto un confronto con il compianto Bray Wyatt.