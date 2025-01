Inter-news.it - Venezia-Inter, ipotesi di formazione e cambi necessari

Contro il, l’ha l’occasione per rialzare la testa in campionato dopo la cocente sconfitta contro il Milan in Supercoppa Italiana. Ecco che il ventesimo turno di campionato può essere un buon punto di partenza per ripartire.LA GARA – Ilospiterà l’nel ventesimo turno del campionato di Serie A. In Laguna, ad attendere i nerazzurri ci sarà una squadra in cerca di punti fondamentali per non retrocedere. Dall’altro lato l’deve ripartire dopo essersi leccata le ferite di Riyadh. Una sconfitta che brucia, per come è arrivata, e che ha lasciato sicuramente degli strascichi nella mente dei nerazzurri. All’andata l’si è guadagnata, con non poca fatica, 3 punti importanti a San Siro. Ora la sfida si sposta in laguna. I nerazzurri lontani dal Meazza hanno la media punti più alta e sono reduci da 5 vittorie di fila.