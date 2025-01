Metropolitanmagazine.it - Uomini e Donne, ecco chi è la scelta di Martina De Ioannon

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Nel pomeriggio di ieri lunedì 6 gennaio 2025 si sono tenute le prime registrazioni del nuovo anno di. Dame, cavalieri, troniste e tronisti sono tornati protagonisti del parterre del Trono Over e del Trono classico del dating show di Maria De Filippi e – come detto – non sono mancate le sorprese. Come rivelato dalle anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, infatti, per le troniste del programma il cerchio si sta stringendo sempre di più: Francesca ha eliminato un corteggiatore, mentreha annunciato di essere pronta a fare la sua.“ha annunciato che farà lasettimana prossima dopo avere fatto le esterne di una giornata con entrambi” ha svelato Pugnaloni, aggiungendo che l’ex protagonista di Temptation Island non ha fatto nessuna nuova esterna e ha ballato con entrambi i suoi corteggiatori, Gianmarco e Ciro.