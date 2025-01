Ilrestodelcarlino.it - "Tommy, gattino con la malattia rara: aiutatelo"

Enpa Reggio Emilia aggiorna sulla raccolta per il. Ildi otto mesi con la sua famiglia risiede in provincia di Reggio Emilia e ha una patologia grave, per salvarlo servono esami che solo un laboratorio degli Stati Uniti può fare. "Dopo essere passati da più ambulatori, finalmente abbiamo una diagnosi perha la ’miastenia gravis’ una, una patologia della placca neuromuscolare – racconta Marzia Maioli, presidente Enpa –. Abbiamo sì il nome dellama siamo ancora lontani da una soluzione, servono ulteriori esami per capire se la miastenia gravis è congenita oppure auto acquisita". Enpa ha già sostenuto 785 euro di spese per questopresso l’Università di Parma, ma ora si appella alla "generosità di chiunque potrà contribuire con 1-2-5 euro".