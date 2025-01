Si recano al cimitero e non trovano le tombe dei parenti oltre 900 defunti trasferiti | esplode la polemica

Leggi su Dayitalianews.com

Andare ale pregare sulla tomba dei propri cari è un modo per comunicare con loro e sentire di meno la loro assenza. Questo però non è stato possibile per tre cittadini che, recandosi aldi San Vito di Udine per pregare sulledei loro cari, hanno fatto una bruttissima sorpresa: ledei loronon c’erano più. Dopo aver indagato e chiesto spiegazioni, hanno scoperto che le salme dei loro cari estinti erano state esumate e poi trasferite in un campo comune, senza essere informati direttamente.scomparse, la replica del ComuneCome riporta blitzquotidiano, l’assessora ai Servizi cimiteriali Rosi Toffano ha spiegato di aver proceduto secondo le normative del Regolamento di polizia mortuaria del 2005. Ha precisato che le esumazioni erano state notificate tramite avvisi pubblicati sull’Albo pretorio, nell’ufficio del custode dele sul sito del comune, ma anche attraverso cartelli informativi affissi tra maggio 2022 e agosto 2023.