Re Carlo e Meghan Markle | il padre di lei lo ringrazia pubblicamente per il gesto alle nozze

Lereali del 2018 trae il principe Harry hanno fatto sognare milioni di persone in tutto il mondo. Ma dietro l’eleganza impeccabile e la magia della cerimonia, si nascondeva una situazione familiare delicata: l’assenza deldi, Thomas, per motivi di salute.Un vuoto che Re, con grande eleganza e sensibilità, ha colmato accompagnandoall’altare. Oggi, a distanza di anni, Thomasesprimela sua gratitudine nei confronti del sovrano, sottolineando il significato profondo di quel.Ilmento di unassenteNel giorno più importante della vita di, Thomassi trovava lontano dalla Cappella di San Giorgio a Windsor, costretto a seguire l’evento da un Airbnb in Messico. Il motivo? Due attacchi di cuore alla vigilia del matrimonio, che lo avevano reso impossibilitato a viaggiare.