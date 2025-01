Fanpage.it - “Presi a pugni e calci, noi medici soli tra mille difficoltà”: parla uno dei pediatri aggrediti a Catania

È tornato al lavoro in ospedale Piero Pavone, 53 anni, il pediatra che venerdì 3 gennaio è stato aggredito al Policlinico diinsieme al collega Pierluigi Smilari da uno sconosciuto che si è poi dato alla fuga. "Esperienza che non auguro a nessuno. Noi lavoriamo tra enormi difficoltà e ce la mettiamo tutta, ma non siamo tutelati", ha raccontato in un'intervista.