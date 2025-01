Lettera43.it - Palazzo avvolto dalle fiamme a Corsico (Milano): condomini evacuati

Leggi su Lettera43.it

Un incendio è divampato attorno alle 18 nel sottotetto di undi via Monti a, in provincia di. Lehanno invaso tutta la struttura soprastante, avvolgendola nel giro di pochissimi minuti. Ma i, fortunatamente, sono tutti riusciti a uscire prima del collassamento del tetto. Nessuno è rimasto ferito né intossicato, tuttavia alcune persone a scopo precauzionale hanno fatto ricorso alle cure mediche dei sanitari. I Vigili del fuoco sono al lavoro per circoscrivere l’incendio e mettere in sicurezza l’area.Insottotetto e tetto di un edificio a, provincia di #ore 18 #vigilidelfuoco al lavoro con 4 squadre per circoscrivere ed abbattere l’#incendio #7gennaio pic.twitter.com/vGD4kymYl9— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) January 7, 2025Articolo completo:):dal blog Lettera43