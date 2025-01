Lapresse.it - Omicidio a Bovisio Masciago, Stella Boggio uccide il compagno Marco Magagna

Un solo colpo, dritto al petto: è morto così, 38 anni, accoltellato dalla sua compagna,Poggio, 33 anni, nella loro abitazione in via Tonale a, in provincia di Monza Brianza.Il racconto della donna: “Mi sono difesa”Lei, fermata dai carabinieri e in arresto con l’accusa di, agli inquirenti ha raccontato di aver afferrato un coltello da cucina e di averlo colpito per difendersi dalle sue botte. I due stavano litigando e dietro l’si cela l’ombra dei maltrattamenti su cui i carabinieri stanno indagando. Il litigio e poi il fendenteNon vi sono denunce pregresse né la coppia – secondo quanto riferito dai vicini di casa dei due – aveva mai mostrato segnali di qualcosa che non andava. Fino alla notte tra il 6 e il 7 gennaio, quandohanno iniziato a litigare arrivando infine all’dell’uomo.