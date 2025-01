Rompipallone.it - Napoli: colpo dall’Inter, a gennaio per 40 milioni

piazzato dala 40 milioni di euro. A sorpresa, Conte e Manna, starebbero lavorando sul trasferimento in azzurro.Si sta scatenando Manna e dopo i colpi per “sistemare” le questioni all’interno della rosa di Conte, con Elia Caprile e Zerbin ai saluti e in entrata già ufficializzato Scuffet, con Hasa pronto a firmare per il, dopo il passato alla Juve Next Gen, ecco che si punta ai colpi grossi.Tra questi, ilgrosso, è. Secondo quanto svelato dal giornalista Paolo Bargiggia, ilavrebbe proposto un’offerta da 40 milioni all’Inter per portarlo come co-titolare nell’undici titolare azzurro.Calciomercato: 40 milioni per ilIl nuovo obiettivo di calciomercato delarriverebbe dunque, secondo quelle che sono le notizie che arrivano in serata.