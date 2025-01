Ilrestodelcarlino.it - Morto nell’auto ribaltata, polemica sulla strada: “Niente guard rail e scarsa illuminazione”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ferrara, 7 gennaio 2025 – L’incidente in cui ha perso la vita un automobilista 75enne, avvenuto venerdì sera nel territorio di Gualdo, ha subito suscitato dibattito. Le polemiche si sono concentrate in particolare sul tratto di via Palmirano teatro della tragedia. Il tutto è avvenuto all’incrocio con via Cesare Battisti, un punto privo di, con segnaletica orizzontale carente e male illuminato, almeno stando a quanto segnalato da alcuni residenti.vicenda fioccano sui social le critiche. Tra queste quella di una donna che afferma di abitare in via Palmirano, proprio dove si è verificato l’incidente mortale. “È una vergogna – sbotta in un post su Facebook –. Abito in questa via e la percorro tutti i giorni per andare a lavorare. È unapericolosa, abbiamo fatto diverse segnalazioni al Comune di Voghiera, ma le uniche risposte che abbiamo avuto sono che avrebbero fatto un sopralluogo.