Maria Gismondi | Mi ispiro a Johaug devo gareggiare con le migliori per crescere I complimenti di Bjoergen…

Da Subiaco con furore, si potrebbe dire., dalla scorsa stagione, è inevitabilmente tra le più grandi speranze dello sci di fondo italiano. E lo è a ragione, visto che a livello junior ha vinto la medaglia d’oro mondiale nella 20 km mass start. Ora la strada verso l’alto è tracciata, e lei ha intenzione di percorrerla fino in fondo. L’abbiamo raggiunta per un’intervista in cui ha tracciato il bilancio di un’annata finora non proprio andata secondo i piani, ma con la quale è pronta a riprendersi,Come hai usato questo periodo lontana dalle competizioni?“Sono stata un po’ con il mio fidanzato, Martino Carollo, a Dobbiaco prima che iniziasse il Tour de Ski e poi sono tornata in Val di Fiemme, dato che faccio base nella caserma della Polizia a Moena. Sono venuti qualche giorno i miei genitori a Moena dopo Natale, siamo stati qualche giorno insieme, ho cercato un po’ di recuperare le energie dal primo giorno di gare e anche un po’ la salute, perché non sono al 100%, per poi fare di nuovo un po’ di allenamento“.