Oasport.it - L’ultimo tributo a Giuliano Razzoli: l’olimpionico farà da apripista allo slalom di Madonna di Campiglio

Ci sarà anchedomani al via dellospeciale didi, anche se in una versione inedita. Il quarantenne emilianoinfatti dasulla mitica 3-Tre in occasione della quinta prova stagionale tra i pali stretti della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino, dopo aver annunciato il ritiro lo scorso maggio.Il ‘Razzo’ non ha dunque mai avuto modo di salutare ufficialmente il Circo Bianco con un’ultima gara, avendo optato per il ritiro dopo la conclusione della passata stagione. Unfinale che verrà concesso al campione olimpico di Vancouver 2010 proprio nella giornata di domani per il consuetonotturno didi.L’ex sciatore azzurro, che vanta in bacheca oltre ad un titolo olimpico anche due vittorie e undici podi complessivi nel circuito maggiore (ma nessuna medaglia ai Mondiali), avrà quindi la possibilità di dire addio al mondo dello sci alpino agonistico davanti al pubblico italiano nel ruolo disulla 3-Tre.