Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Santolino vince tra le moto, Variawa tra le auto, Loprais vicino al successo nei camion

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.55– I primissimi arrivi:precede Zala per 53 secondi, quindi van den Brink a 2:07 e Macik a 5:20.13.28– Siamo giunti al km 307.comanda con 55 secondi su Zala. Al km 242, invece,aveva soli 3 secondi sul lituano. Terzo van den Brink a 3:43.12.58– Al km 242 c’èin vetta con 3 secondi su Zala e 3:43 su van den Brink.12.55– Ilè andato al sudafricano Saood(Toyota Gazoo Racing) con il tempo complessivo di 3 ore, 16 minuti e 52 secondi, con un finale didavvero eccezionale, dato che ha preso il comando negli ultimissimi intermedi dopo un avvio regolare. In seconda posizione troviamo il francese Guerlain Chicherit (X-Raid Mini JCW Team) con un distacco di 23 secondi, mentre è terzo il belga Guillaume De Mevius (X-Raid Mini JCW Team) a 45 secondi dalla vetta.