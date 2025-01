Liguria vota no a rigassificatore Piombino | unanimità Consiglio regionale

Leggi su Corrieretoscano.it

no aLano a. Ildelladice no all’alex Golar Tundra a Vado Ligure. Ex Golar Tundra, ora Italis Lng, che si trova nel porto di, provincia di Livorno, dove è arrivato dopo numerose manifestazioni contro che hanno visto il sindaco Francesco Ferrari, centrodestra, a fianco dei cittadini.Marco Bucci, presidente Regione, centrodestra, tra le prime dichiarazioni post elezione nei mesi scorsi aveva detto no al trasferimento deldaa Vado Ligure. Trasferimento inper il quale si era impegnato Giovanni Toti, centrodestra, ex presidente Regionedimessosi dopo vicende giudiziarie.