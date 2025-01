Ilrestodelcarlino.it - Le sfide del Comunale, tra frenate e rilancio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Teatrocomincia il nuovo anno a pieno ritmo: parte il 12 gennaio la Stagione Sinfonica con un programma diretto da Donato Renzetti che andrà in tournée a Hong Kong; 'La fanciulla del West' inaugurerà il 24 gennaio la Stagione d’Opera; e il 6 febbraio partirà la Stagione di Danza, con un triplice spettacolo di Aterballetto. Questo sulla scena; ma nelle retrovie si vivono momenti di stallo: concluso a dicembre l’incarico triennale di Oksana Lyniv come direttore musicale, si chiuderà a marzo anche quello quinquennale di Fulvio Macciardi quale sovrintendente (già confermato nel 2020 dopo essere subentrato nel 2017 a metà mandato del predecessore). Quali previsioni si possono fare? "Sono ben 7 – ci dice Macciardi – i teatri d’opera italiani coinvolti da un rinnovo in questi mesi; non vedo però grandi strategie.