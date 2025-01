Sport.quotidiano.net - Lariani attivissimi. Diao e Butez, primi squilli del Como. Aspettando Azón, Matic e Marin

Tornerà domani da Marbella, ildi Cesc Fabregas, atteso il 10 gennaio dalla sfida di campionato a Roma contro la Lazio. Al ritorno dalla Spagna la comitiva potrebbe trovare a Mozzate i due nuovi acquisti del mercato: Assane, ala del Betis, una trattativa in chiusura per la cessione completa del cartellino a 11 milioni di euro e il portiere Jeandell’Aversa. Curiosa la situazione di, che 48 ore fa aveva comunicato di rinunciare al, per un ritorno in Francia al Lens. I transalpini hanno però trovato un accordo con Pau Lopez, vecchia conoscenza della Serie A, accostato anche al, cosìdovrebbe svolgere domani le visite e firmare il contratto. Nel frattempo Cesc Fabregas ha utilizzato le sue conoscenze tra i procuratori in Spagna, alla ricerca di vari ruoli.