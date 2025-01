Inter-news.it - Inter, due argentini sul taccuino di Baccin: i nomi – Sky

Come riportato da Gianluca Di Marzio, l'guarda con attenzione al mercato sudamericano. Duemessi suldel direttore sportivo. ARGENTINA – Se da un lato il campo è stato amaro con la sconfitta in Supercoppa Italiana, l'continua a guardare con attenzione al mercato sudamericano. Come riportato da Gianluca Di Marzio, i nerazzurri monitorano due. Si tratta di due giovani del Newell's Old Boys. Il primo è Tomas Perez, centrocampista centrale classe 2005. A seguire è stato cerchiato in rosso il nome di Mateo Silvetti, esterno offensivo del 2006 che ha già andato in doppia cifra nell'ultima stagione di Superliga Argentina.