Folla a San Benedetto. La vecchina in barca con calze e dolciumi. Applausi al molo sud

La Befana è approdata alsud, ieri pomeriggio, tra un bagno di, che ha fatto registrare la presenza di bambini di tutte le età, genitori e nonni, grazie all’impegno tradizionale del Circolo Nautico Sambenedettese. Un’imzione con a bordo l’adorata, tra gliè sta alsud, portando con sé tantericolme di. Un incontro, quella con la Befana dalle scarpe rotte, che è stato ricco di gioia, e ha offerto tante sorprese e divertimento per i bambini, che hanno espresso la loro felicità, per aver potuto incontrare la vecchietta che dispensa doni e anche per potersi fare fotografare. Per i bambini niente carbone, ma per la loro gioia, una calza riempita con caramelle e cioccolatini, nonché un biglietto per la lotteria valido per l’estrazione di decine di giocattoli e il ristoro gastronomico: a grandi e piccini sono stati offerti panettone, pandoro, torrone, cioccolata calda e zucchero filato.