Tvplay.it - Dalla Juve al Milan, arriva un top in prestito con diritto di riscatto

Leggi su Tvplay.it

ntus esaranno protagoniste sul mercato a gennaio. Entrambe hanno uno stesso obiettivo che potrebbere inDopo essersi affrontate nella semifinale di Supercoppa Italiana,ntus si incroceranno nuovamente in campionato tra pochi giorni, il 18 gennaio, nel match di ritorno in campionato che mette in palio punti importantissimi per la zona Champions.alun top incondi– Tvplay.it (Foto LaPresse)Sarà un gennaio intenso per entrambe le squadre tra Serie A, ultime due partite del girone di Champions League e calciomercato. Nella sessione invernale, siacheinterverranno per rinforzarsi in vari reparti. I bianconeri devono acquistare un difensore che possa sostituire, almeno numericamente, Gleison Bremer e un attaccante dopo il nuovo infortunio di Milik che rende incerto il recupero del centravanti polacco.