Calciomercato.it - Conceicao pazzo di Leao: “Deve capire 2-3 cose e sarà il migliore al mondo”

Il tecnico dei rossoneri parla dopo la vittoria nella Supercoppa: la gioia dell’allenatore portoghese nel post garaL’ha vinta anche con le sostituzioni Sergio. Il portoghese ha messo il suo marchio nella vittoria della Supercoppa contro l’Inter.e Abraham protagonisti entrando a partita in corso e il nuovo tecnico mette il sigillo sul trionfo rossonero.(LaPresse) – Calciomercato.itNel post gara a ‘Mediaset’,commenta così la partita: “Sono molto contento per i giocatori, non era facile, l’ambiente non era al meglio, avevamo pochi giorni per lavorare in vista di queste due sfide in cui abbiamo affrontato due squadre di grandissimo livello. Il merito va ai giocatori che hanno assorbito tutto. Chiaramente ci sono degli errori, l’avversario ha qualità, c’è lavoro da fare ma loro sono consapevoli di questo.