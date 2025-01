Ilfattoquotidiano.it - Codice della Strada, lo spauracchio del tasso alcolemico. Come misurarlo prima di guidare

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Con un calo di incidenti oltre il 20% nel periodo di Capodanno tra il 2023 e il 2024, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha osservato che la stretta delanche sul consumo di alcolici ha contribuito a “salvare vite”. Giordano Biserni, presidente dell’Associazione sostenitoripoliziale, ha invece evidenziato che nel computo mancano i rilievi dei vigili urbani che incidono per due terzi del totale. In ogni caso, con il giro di vite è bene fare ancora più attenzione alle condizioni in cui ci si mette al volante perché le sanzioni sono state inasprite e includono l’arresto fino a 12 mesi, anche senza aver provocato incidenti.Piuttosto comprensivo con parlamentari e amministratori ai quali ha concesso l’eliminazione del reato di “abuso d’ufficio”, il Governo ha deciso di non esserlo con gli utenti