C’è un Mostro nel Mar Cinese Meridionale E ce l’ha mandato la Cina

Nel fine settimana si sono riaccesi i riflettori sul Second Thomas Shoal, l’atollo del Marappartenente alle Filippine ma su cui la Repubblica Popolare avanza da tempo rivendicazioni territoriali. Ed è proprio Pechino a riprendere l’iniziativa, decidendo per il dispiego della più grande nave in forza agli apparati di guardia costiera di tutto il mondo, un colosso lungo più di centosessanta metri noto come “il”, ma ufficialmente indicata come Ccg-5901. Più grande di un qualsiasi cacciatorpediniere della Marina statunitense, la Ccg-5901è armata con cannoni antiaerei e capacità di stoccaggio del carburante che le consentono di intraprendere missioni prolungate.La guardia costiera filippina ha seguito l’imbarcazionementre nel fine settimana manovrava nell’area del Marcompresa all’interno della Zona Economica Esclusiva (Zee) di Manila.