Assalti e insulti di nordafricani a Capodanno, espulsi due immigrati irregolari. Urlarono "Vaffa Italia!"

Si indaga sulle molestie e sui presunti stupri di, a Milano, con la Procura che ha aperto un fascicolo per violenza sessuale di gruppo contro ignoti: in particolare, per le molestie sessuali che una 20enne di Liegi ha denunciato di aver subito durante i festeggiamenti delin piazza Duomo a Milano con interviste sui media belgi sostenendo di essere stata “circondata e palpeggiata sotto ai vestiti” per “dieci minuti” da un gruppo di “30-40 nord africani“. Il fascicolo è stato assegnato dal Procuratore di Milano, Marcello Viola, alla pm Alessia Menegazzo e l’aggiunto Letizia Mannella, le stesse che si sono occupate delle violenze sessuali di gruppo avvenute sempre nei pressi di piazza Duomo a2022. Tra le attività di indagine da effettuare l’individuazione, in particolare, di un teste, da sentire a verbale, un uomo che avrebbe aiutato i ragazzi.