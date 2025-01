Biccy.it - Alessio a Daniele: “Winx del mio cuore, ho trovato in te ciò che mi mancava fuori”

Leggi su Biccy.it

Di Ponzio eDoria (dopo il ritiro di Gabriele Baio) sono stati per un bel po’ di tempo gli unici ballerini della scuola di Amici 24 e per questo motivo hanno legato molto. Su TikTok, dove pubblicano spesso coreografie insieme, i loro follower li chiamano “Royal Couple” ed esistono molte fancam su questa splendida amicizia nata fra compagni di classe. Oltre ad essere entrambi ballerini, i due condividono anche l’anno di nascita (2007) e la stessa sensibilità.: “del mio, hoin te ciò che miDi Ponzio, in occasione di questa festività appena passate, ha anche scritto una lettera aDoria in cui lo chiama ironicamente. “del mio, troppo bravo ma troppo ingenuo per capirlo. Hoin te ciò che un po’minell’ultimo periodo, una persona dalgrande, ci capiamo subito, senza parlare troppo.