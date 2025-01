Ilgiorno.it - Accoltellata dal marito a Seriate: 14 ferite in tutto il corpo. Le urla la sera prima dell’aggressione: “Lasciami in pace!”

(Bergamo), 7 gennaio 2025 – Colpita da almeno 14 coltellate suil, resta grave ma stazionaria la donna di 39 anni che ieri è stata violentemente aggredita dalDaniel Manda, 48 anni, nel parcheggio della Lidl di. Si trova ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Papa Giovanni XXIII. Ilsarà interrogato domattina in carcere a Bergamo dal giudice per le indagini preliminari Lucia Graziosi, difeso dall'avvocato d'ufficio Alessandro Zonca. Manda, camionista di 48 anni, era già stato denunciato dalla moglie per maltrattamenti in famiglia e aveva terminato di essere sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima il primo ottobre scorso, anche a seguito della remissione di querela da parte della moglie. Il procedimento era però andato avanti e a novembre era comunque comparso in Tribunale di Bergamo per rispondere dell'accusa di maltrattamenti aveva patteggiato due anni e 4 mesi.