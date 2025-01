Tutto.tv - Uomini e Donne spoiler al 10 gennaio: gavettone a Gemma, torna Pinuccia e decisioni

Martedì 7finalmente in ondadopo la lunga pausa natalizia. Il talk show di Maria De Filippi ripartirà dal prosieguo della registrazione del 10 dicembre, che ha iniziato ad essere trasmessa in tv dal giorno 20. In studio non mancheranno colpi di scena eimportanti, inoltre, ci sarà anche un ritorno esilarante.UeD: Tina fa, Mario prende una decisioneLe anticipazioni direlative alle puntate che andranno in onda questa settimana, che va dal giorno 7 al giorno 10, rivelano cheGalgani verrà travolta da unda parte di Tina Cipollari. Dopo essere intervenuta più volte in merito alle faccende che riguardano Fabio, l’opinionista deciderà di “punire” la dama con un bel secchio d’acqua addosso.