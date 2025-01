Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-01-2025 ore 12:30

LuceverdeBuon pomeriggio Eventualmente questo nuovo aggiornamentointenso con rallentamenti e code sul lungotevere tra Ponte Sisto il ponte Umberto Primo direzione Flaminio rallentamenti anche sulle strade intorno a piazza San Pietro strade per cialmente chiuse alper consentire un più facile accesso alla grande piazza per la cerimonia solenne per l'epifania è il corteo storico di viva la Befana mi ricordo che con la pedonalizzazione di piazza Pia e la realizzazione del sottopasso è cambiata la viabilità ridà di Castel Sant'Angelo e via della Conciliazione Parzialmente è cambiata la viabilità anche nel quartiere Prati per effetto della pedonalizzazione di via Ottaviano in chiusura Vi ricordo che fino alle 21 di oggi sono in strada le linee bus gratuite free 1 Free 2 e 100 che collegano il centro passando vicino alle stazioni metro collegate inoltre contrepair a tariffa agevolata