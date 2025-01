Quotidiano.net - Studentessa belga: "Molestata a Milano". Scattano le verifiche

"L’aggressione è avvenuta dopo la mezzanotte, credo fosse passata da una ventina di minuti". Inizia così la ricostruzione che la ventenneLaura Barbier ha fatto a mezzo stampa del suo Capodanno da incubo in piazza Duomo e che si è detta pronta a ribadire ufficialmente alla polizia del suo Paese. Una ricostruzione di cui, è bene precisarlo, non si trova al momento traccia nell’elenco degli interventi del dispositivo di sicurezza predisposto dalle forze dell’ordine per presidiare un’area che ha attirato circa 25mila persone a San Silvestro, pur in assenza di eventi musicali programmati. L’episodio di cui si parla non è stato oggetto di segnalazioni né di richieste di aiuto, tantomeno di denunce successive. In ogni caso, gli agenti della Squadra mobile contatteranno la giovane per avere la sua versione dei fatti e per capire con esattezza tempi e luoghi del presunto assalto, così da visionare le immagini delle telecamere in maniera mirata e da calibrare lesui nomi delle persone controllate in quelle ore per comportamenti aggressivi o molesti.