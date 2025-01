Quotidiano.net - Serie TV 2025: Grandi Ritorni e Novità su Rai, Mediaset, Sky e Piattaforme Streaming

Sarà un anno intenso ilper quanto riguarda letv. Sia sulle reti generaliste - Rai,e anche Sky - che sulle, come Netflix, Prime Video, Disney+, Paramount+.assolute. Ecco alcuni dei titoli da Non perdere. Rai1 dà il via al nuovo anno con Leopardi - Il poeta dell'Infinito, una miniin due puntate dedicata al celebre poeta italiano. Diretta da Sergio Rubini, andrà in onda martedì 7 e mercoledì 8 gennaio. Il 9 gennaio torna Un Passo dal Cielo 8. Dal 12 gennaio ecco la terza di Mina Settembre con Serena Rossi. Arriva anche su Rai1 la fiction evento Il Conte di Montecristo, nuova rilettura di Dumas e grande coproduzione internazionale a guida italiana diretta dal premio Oscar¸ Bille August, con Sam Claflin, Jeremy Irons e i nostri Lino Guanciale, Michele Riondino, Gabriella Pession.