Spazionapoli.it - Niente Napoli: il pupillo di Conte torna in Serie A ma sarà solo un avversario

Leggi su Spazionapoli.it

Il vecchiodi Antonio, accostato al club azzurro, non si trasferirà a: c’è l’annuncioIlè alla ricerca di un nuovo centrocampista, specialmente dopo l’evolversi della situazione riguardante Folorunsho. Il centrocampista andrà alla Fiorentina in prestito, con diritto di riscatto che diventerà obbligo a determinate condizioni. E per una pedina che lascerà il club azzurro,avrà bisogno di un nuovo elemento per il suo reparto.D’altronde, il mister è stato chiarissimo di recente in conferenza stampa: vuole 21 giocatori di movimento, più i portieri. Un totale di 24 calciatori da usare a Castel Volturno durante la settimana. Per mantenere i ritmi alti bisogna avere due squadre. E soprattutto non va indebolita la rosa.MaticinA, maNelle scorse settimane si è ipotizzato lo scenario Nemanja Matic-, per via dell’ottimo rapporto tra il centrocampista serbo e mister